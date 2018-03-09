Из-за отравления экс-шпиона РФ Скрипаля пострадали 20 человек

09.03.2018 21:32

5 марта от воздействия опасного вещества пострадало не менее 18 человек в одном из торговых центров британского города Солсбери.

На данный момент бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии. Также, медики наблюдают за состоянием полицейского, который первый прибыл на место происшествия.

В то же время, 180 британских военных, включая специалистов по химической защите, оказывают властям содействие в рамках расследования инцидента.

Как сообщалось ранее, 5 марта сотрудники полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже, выяснилось, что это экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Источник: https://donpress.com