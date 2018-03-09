В Италии муж и жена насиловали девушку-инвалида из Чернобыля

09.03.2018 11:10

Итальянские полицейские арестовали семейную пару из города Форли по подозрению в издевательствах над инвалидом, сексуальном насилии и крупном мошенничестве. Как установили правоохранители, супруги на протяжении нескольких лет забирали себе пособие молодой девушки-инвалида и насиловали её.

Как уточнили в полиции, 22-летняя пострадавшая из Белоруссии с девяти лет периодически посещала Италию и семью задержанных в рамках программы реабилитации жителей так называемой Чернобыльской зоны, которая пострадала после аварии на АЭС.

В 2014 году девушка попала в аварию на велосипеде, что привело к инвалидности. Задержанные супруги стали ухаживать за девушкой, однако сразу же присвоили себе страховую выплату, причитавшуюся ей. По оценкам правоохранителей, в общей сложности за годы издевательств семейная пара похитила мошенническим способом 2 миллиона 120 тысяч евро.

Источник: https://from-ua.com