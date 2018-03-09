- Трамп принял предложение от Ким Чен Ына о личной встрече12:00
- В Италии муж и жена насиловали девушку-инвалида из Чернобыля11:10
- В Польше установили скандальный памятник украинцам10:54
- Вышла из-под контроля: на Землю рухнет токсичная космическая станция09:55
- "Газпрому" придется заплатить Украине: Порошенко предупредил россиян08:50
- Заявка на изнасилование: Собчак ответили на посещение оккупированного Крыма08:37
- Транш от МВФ: Украине сделали важное предупреждение07:38
- Американский разведчик вплотную подошел к границам России и Крыму21:49
- Дураки, что я могу сказать, идиоты: Ахеджакова сделала новое заявление по Украине21:24
- Кремль планирует гражданскую войну в Киеве18:21
В Италии муж и жена насиловали девушку-инвалида из Чернобыля
Итальянские полицейские арестовали семейную пару из города Форли по подозрению в издевательствах над инвалидом, сексуальном насилии и крупном мошенничестве. Как установили правоохранители, супруги на протяжении нескольких лет забирали себе пособие молодой девушки-инвалида и насиловали её.
Как уточнили в полиции, 22-летняя пострадавшая из Белоруссии с девяти лет периодически посещала Италию и семью задержанных в рамках программы реабилитации жителей так называемой Чернобыльской зоны, которая пострадала после аварии на АЭС.
В 2014 году девушка попала в аварию на велосипеде, что привело к инвалидности. Задержанные супруги стали ухаживать за девушкой, однако сразу же присвоили себе страховую выплату, причитавшуюся ей. По оценкам правоохранителей, в общей сложности за годы издевательств семейная пара похитила мошенническим способом 2 миллиона 120 тысяч евро.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Италия, Чернобыль, инвалид, насилие
- В ответ на вопрос британского посла об акции чернобыльцев губернатор рассказал, как европейцы морозят украинских жен
- В Шахтерске обстреляли дом председателя союза чернобыльцев
- Афганцам и чернобыльцам Кабмин обещает повысить пенсии
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- Донецкие власти и чернобыльцы помирились (ФОТО)
- Представители регионального управления МЧС взяли ответственность за снос палатки чернобыльцев на себя. По людям не топтались
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- Под Горловкой задержан глава центра освобождения пленных Рубан09:01
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- Трамп принял предложение от Ким Чен Ына о личной встрече12:00
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Историк Брехуненко придумал, как переименовать Днепропетровскую область11:40
- В Украине ожидаются ледоходы и подъем уровня рек11:22
- В Италии муж и жена насиловали девушку-инвалида из Чернобыля11:10
- В Польше установили скандальный памятник украинцам10:54
- Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)10:45
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента10:26
- Синоптик рассказала, когда в Украине существенно потеплеет10:10
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса