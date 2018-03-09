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Вышла из-под контроля: на Землю рухнет токсичная космическая станция
Запуск спутника позиционировался как символ превращения страны в космическую сверхдержаву.
В 2016 году Китай потерял контроль над космической станцией "Тяньгун-1". В период с 19 марта по 24 апреля объект с токсичным топливом на борту рухнет на Землю. Первая космическая станция Китая под названием "Тяньгун-1", которая вышла из-под контроля, через 21 день упадет на землю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dialog.ua.
Об этом заявила Aerospace Corporation. Эксперты корпорации отмечают, что модуль станции весом 8,5 тонн, скорее всего, не сгорит при прохождении через атмосферу, и ее обломки упадут на землю в радиусе нескольких сотен километров.
На данный момент специалисты не могут рассчитать, где обломки станции соприкоснутся с Землей, предположительно это будет США, центр Европы, Ближний Восток или север Китая. На борту станции присутствует запас крайне токсичного топлива. Эксперты прогнозируют, что шансы пострадать от обломка – низкие, это как "выигрыш в лотерею".
Китайскую космическую станцию запустили в 2011-м году. Однако уже в 2016 году Китай признал, что станция вышла из-под контроля и осуществить контролируемую посадку не возможно.
Теги: Донбасс, космос, Китай, космический аппарат
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