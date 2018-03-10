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Китай начал разрабатывать связь 6G

10.03.2018 19:12
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Китай начал разрабатывать связь 6G

Китайские ученые начали разрабатывать стандарт связи 6G, сообщает российское информагентство ТАСС, передает inforesist.org.

Об этом на сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.

В конце прошлого года ученые Китая инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, — сказал китайский министр.

Он отметил, что развитие «интернета вещей» должно происходить параллельно с расширением возможностей мобильной связи.

По словам Вэя, Китай активно работает над мобильной связью нового поколения, чтобы лучше подготовиться к периоду «всеобщей машинизации».

Китайский министр отметил, что эта тенденция необратима, поскольку все больше задач, которые раньше выполняли люди, передается машинам.



Теги: Россия, Донбасс, Китай, ученые, связь, стандарт, мобильная связь
 
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