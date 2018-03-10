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В оккупированном Луганске засветился известный российский артист. ВИДЕО
10.03.2018 12:09
Российская группа Челси и бывший вокалист группы Hi-Fi Митя Фомин выступили с концертом на территории так называемого ЛНР. Об этом сообщают местные СМИ, передает apostrophe.ua.
Челси и Фомин выступили в луганском дворце культуры имени Ленина с концертом, посвященным Международному женскому дню.
После выступления Фомин отметил, что давно ждал этой поездки, а обстановка в Луганске, по его мнению, "несколько мятежная", хотя и "спокойная".
Напомним, что бывший вокалист Hi-Fi уже находится в базе "Миротворец" за выступления в Крыму и отрицание российской агрессии.
Кроме того, Служба безопасности Украины заявляла о том, что обратила внимание на высказывания Фомина о российской принадлежности Крыма, которые он сделал во время визита во Львов.
Теги: Донбасс, Луганск, Крым, концерт, Российская Федерация, артист, СБУ, Женский праздник, оккупация
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