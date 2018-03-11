Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Моравецкий: «Северный поток-2» - большая опасность для всей Европы

11.03.2018 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Моравецкий: «Северный поток-2» - большая опасность для всей Европы

Российский газопровод «Северный поток-2» представляет большую опасность для всей Европы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, такое заявление прозвучало от Матеуша Моравецкого, польского премьера, после встречи с главами правительств прибалтийских государств. 

Моравецкий подчеркнул, что в настоящее время Польша и прибалтийские страны стараются углубить сотрудничество в сфере транспортирования нефтепродуктов и газа. «Польша впервые за долгое время стала независимой от Газпрома, мы не только построили наш СПГ-терминал в Свиноуйсце; мы намерены расширить его перерабатывающие мощности», - заявил премьер. Ранее Моравецкий поспорил с Ангелой Меркель, немецким канцлером, из-за российского газопровода. 

Премьер Польши заявил об угрозе безопасности. Однако Меркель в ответ на это подчеркнула, что «Северный поток-2» - это всего лишь выгодный экономический проект. Напомним, что в Европейской комиссии призывают не допустить строительство этого газопровода. В Еврокомиссии отметили, что запрет на реализацию проекта связан с последними решениями России. 



Теги: Донбасс, Европа, опасность, Северный поток
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх