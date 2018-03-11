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Моравецкий: «Северный поток-2» - большая опасность для всей Европы
Российский газопровод «Северный поток-2» представляет большую опасность для всей Европы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, такое заявление прозвучало от Матеуша Моравецкого, польского премьера, после встречи с главами правительств прибалтийских государств.
Моравецкий подчеркнул, что в настоящее время Польша и прибалтийские страны стараются углубить сотрудничество в сфере транспортирования нефтепродуктов и газа. «Польша впервые за долгое время стала независимой от Газпрома, мы не только построили наш СПГ-терминал в Свиноуйсце; мы намерены расширить его перерабатывающие мощности», - заявил премьер. Ранее Моравецкий поспорил с Ангелой Меркель, немецким канцлером, из-за российского газопровода.
Премьер Польши заявил об угрозе безопасности. Однако Меркель в ответ на это подчеркнула, что «Северный поток-2» - это всего лишь выгодный экономический проект. Напомним, что в Европейской комиссии призывают не допустить строительство этого газопровода. В Еврокомиссии отметили, что запрет на реализацию проекта связан с последними решениями России.
Теги: Донбасс, Европа, опасность, Северный поток
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