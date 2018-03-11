Трамп о переговорах с КНДР: «Крупнейшая сделка века»

11.03.2018 12:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и КНДР закончатся «наибольшей сделкой века» или провалятся.

Так, Трамп убежден, что для решения проблемы с Пхеньяном сейчас «самое время». Он отметил: «Кто знает, что из этого получится? Я могу либо быстро покинуть (переговорный процесс), или сесть (за стол переговоров) и прийти к крупнейшей сделке века».

Источник: https://donpress.com