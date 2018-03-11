В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек

11.03.2018 21:18

На западе Ирана потерпел крушение частный турецкий самолет на борту которого могли находиться от 11 до 20 человек.

Представитель спасательной операции Шахин Фатхи отметил, что самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю лайнер сразу же загорелся. На место происшествия направлены бригады спасателей.

Источник: https://donpress.com