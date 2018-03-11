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В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек
11.03.2018 21:18
На западе Ирана потерпел крушение частный турецкий самолет на борту которого могли находиться от 11 до 20 человек.
Представитель спасательной операции Шахин Фатхи отметил, что самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю лайнер сразу же загорелся. На место происшествия направлены бригады спасателей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Иран, самолет, авиакатастрофа
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