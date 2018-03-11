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В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек

11.03.2018 21:18
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В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек

На западе Ирана потерпел крушение частный турецкий самолет на борту которого могли находиться от 11 до 20 человек.

Представитель спасательной операции Шахин Фатхи отметил, что самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю лайнер сразу же загорелся. На место происшествия направлены бригады спасателей.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Иран, самолет, авиакатастрофа
 
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