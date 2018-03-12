- Швеция готова устроить историческую встречу Трампа и Ким Чен Ына 10:00
- Сотни британцев должны постирать одежду из-за отравления Скрипаля09:39
- В России официально назвали своего участника на «Евровидении-2018»08:30
- Сиярто заявил о вводе миротворцев ОБСЕ на Закарпатье07:23
- Брэд Питт ошарашил поклонниц22:00
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2"20:31
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Польша намерена построить двухметровый забор на границе с Россией19:55
- Нападение на турецкую мечеть в Берлине: неизвестные устроили пожар17:57
Швеция готова устроить историческую встречу Трампа и Ким Чен Ына
Швеция готова содействовать проведению встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает The Local.
"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", – сказал Левен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга.
В интервью шведским СМИ Левен отметил роль Швеции, которую она играла ранее в американо-северокорейских отношениях. Американские дипломаты в прошлом использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с КНДР.
"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это может означать.... Но тот факт, что мы являемся защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют ", – сказал Левен.
Но Левен подчеркнул, что Швеция не была сильным игроком в Северной Корее, который оказал значительное влияние на Север или Юг.
"Надо помнить, что ключевыми актерами остаются Северная и Южная Корея, США и Китай. Именно они, по сути, должны найти путь вперед", – сказал он.
Американские СМИ, такие как Washington Post и ABC News, ранее называли Швецию возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Источник: https://nv.ua
Теги: Донбасс, Швеция, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
- Шведский политик подал в отставку из-за Трампа
- Трамп о переговорах с КНДР: «Крупнейшая сделка века»
- В Донецке начались Дни Швеции
- Volvo не хочет поставлять России двигатели для БТРов
- "Не сперла, не оффшоры, не наврала, не отняла чужую территорию, не пошла войной", - журналист комментирует отставку министра Швеции
- В Донецке проведут Дни Швеции
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди09:53
- Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук 09:25
- На Донбасс стягивается техника08:45
- Не стало «Тулы»: в зоне АТО ликвидирован очередной российский наемник08:15
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе07:10
- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- Швеция готова устроить историческую встречу Трампа и Ким Чен Ына 10:00
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди09:53
- Сотни британцев должны постирать одежду из-за отравления Скрипаля09:39
- Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук 09:25
- Эксперт вычислил средний срок службы техники Apple09:15
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- На Донбасс стягивается техника08:45
- В России официально назвали своего участника на «Евровидении-2018»08:30
- Не стало «Тулы»: в зоне АТО ликвидирован очередной российский наемник08:15
- Разнимала Нацполиция: на Херсонщине произошла массовая драка с военными07:54
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»