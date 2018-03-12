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В России официально назвали своего участника на «Евровидении-2018»

12.03.2018 08:30
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В России официально назвали своего участника на «Евровидении-2018»

На песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию представит певица Юлия Самойлова.

В эфире российского Первого канала сообщили: «Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять „Евровидение“. Девушка с характером и песня со стержнем — только в нашем эфире».

Известно, что Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Украине. Но, СБУ запретили певице въезд в страну на 3 года, поскольку ранее она выступала в оккупированном Крыму.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Евровидение
 
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