В России официально назвали своего участника на «Евровидении-2018»

12.03.2018 08:30

На песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию представит певица Юлия Самойлова.

В эфире российского Первого канала сообщили: «Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять „Евровидение“. Девушка с характером и песня со стержнем — только в нашем эфире».

Известно, что Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Украине. Но, СБУ запретили певице въезд в страну на 3 года, поскольку ранее она выступала в оккупированном Крыму.

Источник: https://donpress.com