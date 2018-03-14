Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск

14.03.2018 07:38

Девушку безуспешно разыскивает сводный брат Алексей

У 53-летней певицы Маши Распутиной всегда были непростые отношения с дочерью Лидией, которой сейчас 32 года. В праздничные дни стало известно о том, что девушка и объявлена в розыск.

Маша и Лидия (рожденная в браке эпатажной певицы с первым мужем Владимиром Ермаковым) не общались почти десять лет. Известно, что дочь артистки долгое время находилась под наблюдением врачей.

В редких интервью артистка утверждала, что причину сложившейся ситуации она видит в бывшем муже, якобы подсадившем дочь на психотропные препараты.

Как сообщает интернет-издание Sobesednik.ru, неделю назад стало известно, что Лидия исчезла. По информации портала, девушку безуспешно разыскивает сводный брат Алексей, сын Владимира Ермакова от первого брака. Известно, что после смерти отца Лидии по наследству полагается ровно половина от четырехкомнатной квартиры в одном из спальных районов Москвы, а также некоторая денежная сумма. Сейчас дочь Распутиной должна вступать в права наследства, но о том, где она находится, никому не известно.

Источник: https://www.segodnya.ua



