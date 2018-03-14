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Польша ожидает увеличения числа войск США в стране

14.03.2018 13:48
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Польша ожидает увеличения числа войск США в стране

Численность американских войск в Польше может увеличиться.

Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. При этом он отметил, что недавно в Брюсселе разговаривал об этом с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Блащак добавил: «Мы разговаривали о сотрудничестве, о численности войск Соединенных Штатов в Польше».

Также, он уточнил: «Все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону. Так скажу дипломатически».

Сейчас в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, Польша
 
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