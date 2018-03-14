Реакция Польши на взрыв возле польского Мемориала орлят

14.03.2018 21:20

«Нет разницы, кто именно это сделал, ведь нет сомнений, что это была провокация, устроенная третьей стороной» — вице-маршал (вице-спикер) Сейма ПольшиРышард Терлецкий

Он отметил важность наказание исполнителей, чтобы заблокировать дальнейшие провокации.

В качестве положительного примера он назвал задержание польских граждан которые напали на венгерский культурный центр в Ужгороде.

«Теперь их ждет суд и наказание. Однако подобные случаи возбуждают ненависть. Поэтому мы должны действовать вместе в двух направлениях.

Источник: https://donpress.com