Скончался великий английский ученый Стивен Хокинг

14.03.2018 11:21

Знаменитый английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался сегодня утром в возрасте 76 лет.

ВВС сообщает: «Это подтвердили дети Хокинга, отметив, что их отец был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет».

Напомним, Стивен Хокинг — один из наиболее влиятельных и известных физиков-теоретиков нашего времени, один из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр.

Хокинг опубликовал множество книг для популяризации науки, самая знаменитая из которых о появлении Вселенной «Краткая история времени», ставшая бестселлером. Она разошлась 10-миллионным тиражом.

Хокинг всю жизнь боролся с болезнью бокового амиотрофического склероза, которая впоследствии парализовала его и приковала к инвалидной коляске. Он утратил способность говорить, при этом подвижность осталась лишь в мышце щеки, к которой прикреплен искусственный синтезатор речи.

В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» об истории жизни ученого.

Источник: https://donpress.com