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Скончался великий английский ученый Стивен Хокинг
Знаменитый английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался сегодня утром в возрасте 76 лет.
ВВС сообщает: «Это подтвердили дети Хокинга, отметив, что их отец был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет».
Напомним, Стивен Хокинг — один из наиболее влиятельных и известных физиков-теоретиков нашего времени, один из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр.
Хокинг опубликовал множество книг для популяризации науки, самая знаменитая из которых о появлении Вселенной «Краткая история времени», ставшая бестселлером. Она разошлась 10-миллионным тиражом.
Хокинг всю жизнь боролся с болезнью бокового амиотрофического склероза, которая впоследствии парализовала его и приковала к инвалидной коляске. Он утратил способность говорить, при этом подвижность осталась лишь в мышце щеки, к которой прикреплен искусственный синтезатор речи.
В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» об истории жизни ученого.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Стивен Хокинг, умерший, ученый
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