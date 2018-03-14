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Тиллерсон сделал «прощальное» заявление о России
Рекс Тиллерсон, уже бывший госсекретарь США, полномочия которого истекают 31 марта, выступил перед журналистами и сделал «прощальное» заявление о России.
Как информирует replyua.net cо ссылкой на ВВС, Тиллерсон рассказал об опасном поведении России. Политик отметил, что он многое сделал, находясь в должности госсекретаря, однако Соединенным Штатам еще придется проделать огромную работу по сдерживанию России.
По его мнению, Москва должна четко понять, насколько ее действия соответствуют интересам не только россиян, но и всего мира.
«Продолжение политики России по нынешнему курсу, вероятно, приведет к углублению изоляции, в такой ситуации никто не заинтересован»», - заявил Тиллерсон. Напомним, что об отставке Тиллерсона накануне заявил Дональд Трамп, президент США. На эту должность он назначает Майка Помпео, главу ЦРУ.
Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности относительно ядерного соглашения по Ирану. Впрочем, Конгресс США рассмотрит кандидатуру Помпео только в апреле, когда истекут полномочия Тиллерсона.
Теги: политика, Россия, США, Донбасс
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