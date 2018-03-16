Лавров на сцене экономического форума "показал", как Россия встает с колен (ВИДЕО)

16.03.2018 10:55

С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума "Россия - страна возможностей". Он зацепился за ступеньку и упал на сцену, пишет Укринформ.

"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" - отшутился Лавров.

Как сообщают российские СМИ, момент падения сфотографировал корреспондент Ura.ru, но через некоторое время снимки были удалены.