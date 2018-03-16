Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут

16.03.2018 08:30

14 марта во всем мире произошла сильнейшая с начала 2018 года магнитная буря.

Кроме того, уже сегодня Солнце может нанести второй подобный удар.

Ученые отмечают, энергетический заряд от вспышки будет настолько сильным, что из строя могут выйти электроприборы и даже система GPS.

Последствия бури на себе ощутят все люди, даже те, которые раньше не являлись метеозависимыми. Самочувствие ухудшится, возможны обострения хронических болезней.

Так, медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Синоптики предостерегают, что люди с повышенной чувствительностью могут испытывать в эти дни дискомфорт.

Напомним, магнитные бури могут вызвать сильную головную боль и резкие перепады давления. Рекомендуется во время магнитных бурь пить больше чистой воды, правильно питайтесь, чаще гулять на свежем воздухе и спать вдоволь. Не лишними будут также контрастный душ и успокаивающий чай.

Во время магнитных бурь стоит придерживаться правильного распорядка дня. Нужно вовремя отправляться в постель, хорошо кушать. Не стоит во время магнитных бурь переутомлять себя в спортзале или нервничать.

Жирную пищу лучше всего полностью убрать из рациона. Так же стоит отказаться от спиртных напитков, сахара и соли. В эти дни не нужно перегружать желудок.

Если не получается полностью отказаться от кофе, не стоит его пить перед сном, так как самочувствие может только ухудшиться.

Источник: https://from-ua.com