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Отравление Скрипаля: генсек НАТО указал на ошибку России
Столтенберг отметил, что НАТО не имеет никаких оснований сомневаться в выводах и оценках британского правительства о причастности РФ к отравлению
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия недооценила "решимость и единство" союзников Британии относительно инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-шпиона РФ и его дочери. Об этом Столтенберг заявил BBC Radio.
По словам генсека, в НАТО проходит наибольшее усиление коллективной обороны с момента окончания холодной войны.
Столтенберг отметил, что НАТО не имеет "никаких оснований сомневаться в выводах и оценках британского правительства" о причастности РФ к отравлению.
Он также отметил, что "Великобритания не одинока", и союзники по НАТО находятся в "полной солидарности" с Лондоном.
Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, отравление, НАТО
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