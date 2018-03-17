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Давление на Путина нарастает
Аналитик Олег Пономарь уверяет, что давление цивилизованного мира на президента РФ Владимира Путина, который ведет против этого мира гибридную войну, "нарастает до критического".
Пономарь перечислил лишь некоторые из ударов, которые нанесли (или собираются нанести) по путинской России представители Запада:
- Министр иностранных дел Великобритании Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Скрипаля отдал действующий хозяин кремля Путин.
- Дело о смерти Николая Глушкова, бизнесмена и партнёра Бориса Березовского, расследуется Скотланд-Ярдом как дело об убийстве. И это убийство произошло в Британии через неделю после покушения на Скрипаля.
- На летнем Саммите G-7 в Канаде возможно будет принято решение о том, чтобы все страны семерки приняли свой аналог Акта Магнитского.
- Также за санкции "Пакет Скрипаль" высказались США, Франция, Польша.
- В США группа из 39 сенаторов от двух партий призвала Министерство финансов страны и Госдепартамент заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток 2".
Теги: Россия, США, Путин, мир, Запад
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- Миротворцы для Донбасса: Россия готовит подмену?08:58
- В Донецке мужчина погиб страшной смертью08:46
- Луганщина приросла блокпостами08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями08:21
- Армия правоохранителей вышла на улицы Донетчины08:20
- КПВВ на Донбассе штурмуют динамично08:04
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