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Дипломатическая война: Россия наносит ответный удар по Великобритании
Россия вышлет 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве в ответ на действия Лондона. Об этом сегодня сообщил сайт МИД России. На то, чтобы покинуть страну, британским дипломатам дали неделю. Их объявили персонами нон-грата.
Также Россия отозвала согласие на открытие в Петербурге Генерального консульства Великобритании и остановила работу Британского совета в России.
"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", — говорится на сайте МИД.
Решение о высылке 23 российских дипломатов Великобритания приняла 14 марта. Им также дали неделю на то, чтобы покинуть королевство. Об этом объявила премьер-министр Тереза Мэй. Эта мера стала ответом на причастность России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, о которой объявила Великобритания. В России эти обвинения отрицают, напоминает Дождь.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответом России на действия Великобритании станет высылка дипломатов.
Напомним, что Скрипаля отравили в начале марта. Следствие пришло к выводу, что отравление было попыткой убийства, которую осуществили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Его производили в СССР, оно могло использоваться в качестве химического оружия.
Отравленный им Сергей Скрипаль работал в ГРУ до 1999 года. Впоследствии он признался, что в 1995 году его завербовали британские спецслужбы. В России его приговорили к лишению свободы по обвинению в госизмене, однако позднее выдали США в обмен на разоблаченных там российских агентов.
Теги: Россия, Великобритания, конфликт, МИД, дипломатия
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