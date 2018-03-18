Россия опять выбрала Путина

18.03.2018 20:11

Сегодня, 18 марта, в девять вечера по московскому времени, в России завершилось голосование на выборах президента страны. Согласно данным ВЦИОМ, действующий глава государства Владимир Путин набрал более 73 процентов голосов. На втором месте находится Павел Грудинин (11,2 процента), на третьем - Владимир Жириновский (6,7 процентов), на четвертом - Ксения Собчак (2,5 процента).



Как сообщает svoboda.org со ссылкой на данные Центризбиркома, явка по всей стране составила примерно 60 процентов. Наблюдатели организованного оппозиционером Алексеем Навальным ситуационного центра заявляют, что реальная цифра ниже и составляет 55 процентов. По официальным данным, на прошлых выборах явка составила 65 процентов.



Активисты, находившиеся на избирательных участках и наблюдавшие за ходом голосования, неоднократно заявляли о таких нарушениях, как "вбросы" и подвоз избирателей. Также сообщалось о нескольких случаях применения силы к наблюдателям. В Центризбиркоме утверждали, что "серьезных" нарушений на выборах зафиксировано не было. В штабе Путина, в свою очередь, заявили, что такие сообщения поступали, но их "единицы".





Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.



Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента. Так и произошло.



Напомним, выборы президента России проходили сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. За кресло главы РФ боролисьвосемь кандидатов : Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ( "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ( "Коммунисты России"), Борис Титов ( "Партия роста"), Григорий Явлинский ( "Яблоко"). Впрочем, все прекрасно понимали, что победит действующий президент, узурпировавший власть. По этому поводу выборы президента РФ даже называют "выборы Путина".



Отметим, что Россия традиционно с момента аннексии Крыма проводит голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.

Несмотря на уверенность в своей победе 18 марта, президент РФ Владимир Путин думает о мире и России после себя. Об этом говорится в анализе американского аналитического центра Stratfor о том, каким может быть четвертый президентский срок Путина.

Напомним, что в Донецкой области прошли акции против проведения выборов президента РФ в аннексированном Россией Крыму.

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