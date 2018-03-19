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Писатель: «Россию ждет пожизненная диктатура. Конец будет естественным или неестественным»
Настоящие президентские выборы в России стали невозможными, и это произошло в 2014 году, когда был аннексирован Крым. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Борис Акунин, известный российский писатель.
«Сегодня четвертая годовщина дня (аннексии), после которого Россия оказалась в другой политической реальности и настоящие выборы стали окончательно невозможны: годовщина аннексии Крыма. С тех пор – только пожизненная диктатура, до ее естественного или неестественного конца», - считает Акунин. По его словам, он до сих пор так и не смог забыть открытое письмо своих коллег, написанное президенту и посвященное Крыму.
Писатель подчеркивает, что среди тех, кто подписывал это обращение, были и его хорошие знакомые, которых он уважал, и эти люди поддались давлению. «Ни один до сих пор не нашел в себе мужества выразить сожаление о том, что проявил тогда слабость», - добавил Акунин.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, выборы президента, диктатор
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