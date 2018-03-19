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Поезд-призрак попал в объектив камеры (ВИДЕО)

19.03.2018 11:00
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Поезд-призрак попал в объектив камеры (ВИДЕО)

В китайском городе Баотоу камеры зафиксировали прибытие прозрачного поезда метро. В транспортное средство никто не садился и никто с него не выходил, пишет Знай.

В Китае охрана метрополитена на камеру зафиксировала необычный рейс. На прошлой неделе на станции метро в городском округе Баотоу автономного района Внутренней Монголии был перерыв, никаких поездов на станции не ожидалось. Появление прозрачных вагонов привело в шок охрану, которая просматривала запись камер видеонаблюдения в подземке. Сотрудники метро утверждают, что за все время своей работы ни разу не видели ничего подобного и не желают становиться свидетелями похожего вновь.

Состав поезда со светящимися фарами, состоящий из семи вагонов, задержался на перроне вокзала двадцать секунд. Скорее всего, он ожидал высадку и посадку пассажиров. Но видимых пассажиров в вагоны состава не село.

На днях это видео залили на видеохостинг YouTube. Там пользователи продолжают вести бурные дискуссии по поводу похождения этого транспортного средства. Некоторые юзеры уверенны, что это поезд-призрак с другого измерения. А скептики же не считают это паранормальным явлением.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Китай, поезд, призрак
 
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