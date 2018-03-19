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Сотрудники НАСА: скоро на Земле погибнет все живое из-за смертоносного астероида
Сотрудники американского космического агентства НАСА заявили об обнаружении самого опасного в истории астероида, который приближается к Земле. Как передает replyua.net, по прогнозам ученых, астероид гигантских размеров столкнется с нашей планетой приблизительно в 2135 году и уничтожит все живое.
Эксперты уверяют, что на Земле не выживут ни люди, ни животные. Ученые заявили, что доступные на данный момент человечеству технологии не дают полную гарантию на уничтожение небесных тел колоссальных размеров, которые могут положить конец всему живому на Земле уже в 2135 году. Диаметр астероид Бенну достигает полукилометра, и ученые уверены, что вероятность его столкновения с Землей максимально высокая.
В настоящее время специалисты изучают все возможные способы изменить траекторию движения опасного объекта. Нужно отметить, что тысячи лет назад на Землю уже падали огромные астероиды, которые становились причиной гибели многих существ и изменения климата на планете.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Земля, астероид, человечество
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