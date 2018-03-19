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Стало известно, кому Олег Табаков оставил все свое имущество
Все имущество скончавшегося 12 марта российского актера и режиссера Олега Табакова досталось вдове артиста Марине Зудиной.
СМИ со ссылкой на достоверные источники отмечают, что еще в конце 1990-х Зудина уговорила мужа переписать практически все владения на нее. При этом в собственности Табакова оставалась лишь одна квартира, однако и эту недвижимость он спустя несколько лет отписал жене.
Теперь все движимое и недвижимое имущество покойного находится в руках его вдовы. В то же время дети Табакова и Зудиной — сын Павел и дочь Мария без наследства не останутся, а вот Антон и Александра (дети от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой), вероятнее всего ничего не получат.
Известно, что Антон Табаков давно живет в Европе, а его сестра Александра много лет не общалась со знаменитым отцом и даже не появилась на похоронах.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, наследство, Олег Табаков
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