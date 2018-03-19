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Уже скоро: индейцы напророчили очередной Армагеддон
Гибель всего живого на Земле последует после девяти знаков.
Ученые продолжают расшифровку пророчеств индейских племен, которые касаются Апокалипсиса. Пока человечество облегченно вздыхает после несостоявшегося Конца света в 2012 году, который предрекали Майя, к гибели планете велят приготовиться давно почившие мудрецы из индейского племени Хопи. Оказалось, что беды стоит ждать от китайской космической станции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Согласно пророчествам, гибель всего живого на Земле последует после девяти знаков. Оказалось, что восемь знамений уже прошли. Осталось последнее, девятое. Оно гласит, что планета погибнет после падения "небесных конструкций".
Едва появились сведения о том, что утрачен контроль над китайской космической станцией "Тяньнуг-1", ученые сложили два и два. По их мнению, именно эта "небесная конструкция" может сыграть фатальную роль в судьбе Голубой планеты. Если это действительно так, то ждать осталось от пяти суток до месяца. Ученые подсчитали, что станция рухнет между 24 марта и 19 апреля на территории США.
Людям предоставляется шанс проверить, каким образом эта космическая катастрофа повлияет на жизнь землян. Отмечается, что в переводе название станции означает "небесный дворец".
Теги: Донбасс, Земля, человечество, армагеддон
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