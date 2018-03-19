В Копенгагене от коктейлей Молотова пострадало посольство Турции

19.03.2018 11:32

В ночь на понедельник неизвестные забросали коктейлями Молотова посольство Турции в Копенгагене, передает Европейская правда.

Как сообщает Nyheder со ссылкой на данные полиции, злоумышленники использовали как минимум четыре бутылки с зажигательной смесью.

На месте происшествия присутствовал патруль. Полицейские видели, как двое нападавших бросились бежать. Но они не преследовали преступников, потому что сосредоточили силы на предотвращении развития пожара.

Полиция Копенгагена была уведомлена об инциденте около трех ночи. На момент поджога посольство было пустым, поэтому никто не пострадал.

Сейчас у полиции нет подозреваемых. Утром у здания дипломатической миссии усиленное присутствие правоохранителей.

Источник: https://from-ua.com