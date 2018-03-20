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Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы

20.03.2018 12:47
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Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы

Российские власти готовы устроить новую войну в самом центре Европы - американские аналитики Исследовательского института внешней политики США заявляют, что новой жертвой Путин уже выбрал Боснию и Герцеговину, которая будет дестабилизирована изнутри по "сценарию Донбасса".

Американские аналитики сообщают, что Москва активно снабжает поддержкой местных сепаратистов из числа этнических сербов, живущих в Республике Сербской — автономном регионе в составе Боснии и Герцеговины. Главной целью Путина является попытка дестабилизации страны и срыв интеграционных планов Боснии и Герцеговины в западные структуры Евросоюза и НАТО. Эксперты отмечают резкое увеличение милитаризации региона, где президент-сепаратист Милорад Додик уже успел сделать заявление о планах референдума по отделению от Боснии. Авторы доклада считают, что рост военных расходов в Республике Сербской не является обоснованным. Кроме того, некоторые считают, что в этом регионе на самом деле больше оружия, чем то количество, о котором они сообщают официально. Додик ранее несколько раз публично выражал благодарность российским властям за "бескорыстную помощь друзьям" в регионе - благодарность не является случайной, так как военные инструкторы из России систематически проводят инструктаж местных военных.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Россия, Донбасс, война, Европа
 
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