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РФ начала военные учения в оккупированном Крыму
Вооруженные силы РФ начали широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает "Радио Свобода".
К учениям привлечены около 8 тысяч военнослужащих, артиллерийские системы, ракетные установки и другие виды оружия.
Учения начались 19 марта, на следующий день после голосования в России, по итогам которого президент Владимир Путин обеспечил себе новый шестилетний срок в должности.
С начала аннексии Крыма в марта 2014 РФ провела много совместных учений расположенных на оккупированном полуострове подразделений совместно с войсками Южного военного округа.
Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости после росийско-грузинской войны 2008 года. Независимость Южной Осетии признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, Абхазия, Южная Осетия, Вооруженные Силы, военные учения
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