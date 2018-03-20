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В Кремле заявили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах
Президент США Дональд Трамп сегодня в ходе телефонного разговора поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах. В пресс-службе Кремля отмечают, что разговор состоялся «по инициативе американской стороны», передает donpress.com.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили совместную борьбу с международным терроризмом, усилия по ограничению гонки вооружений, а также вопрос активизации экономического сотрудничества.
В Кремле добавили: «Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании. Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами».
Кроме того, стороны также обсудили проведение встречи на высшем уровне: «В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».
Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, поздравление, Дональд Трамп, выборы президента
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