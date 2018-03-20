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В Мурманске произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие и раненые. ВИДЕО

20.03.2018 17:31
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В Мурманске произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Во вторник, 20 марта, произошел взрыв в жилом доме в Мурманске, Россия. Предварительно сообщается о гибели одного человека.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их информации, в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова взорвался газ. Разрушены 3, 4, 5 этажи.
Говорится также как минимум об одном погибшем и пятерых пострадавших от взрыва. На место происшествия стянуты спецслужбы, машины "скорой помощи" и спасатели.
Касательно причин взрыва утверждается, что месяц назад газовщики приходили с проверкой в пострадавший дом. В первом подъезде (где и произошел взрыв) они смогли попасть только в 6 квартир. Ещё в одну их не пустили.



Теги: Россия, Донбасс, Мурманск, дом, взрыв
 
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