В Мурманске произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие и раненые. ВИДЕО

20.03.2018 17:31

Во вторник, 20 марта, произошел взрыв в жилом доме в Мурманске, Россия. Предварительно сообщается о гибели одного человека.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова взорвался газ. Разрушены 3, 4, 5 этажи.

Говорится также как минимум об одном погибшем и пятерых пострадавших от взрыва. На место происшествия стянуты спецслужбы, машины "скорой помощи" и спасатели.

Касательно причин взрыва утверждается, что месяц назад газовщики приходили с проверкой в пострадавший дом. В первом подъезде (где и произошел взрыв) они смогли попасть только в 6 квартир. Ещё в одну их не пустили.