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Дуда объявил бойкот: Польша не поедет на ЧМ-2018 в Россию
Глава Польши Анджей Дуда совместно с целым рядом чиновников Республики пришли к единому решению отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу в 2018 году, который будет проходить в Российской Федерации. Как информирует replyua.net со ссылкой на RMF24, об этом сообщил глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерски.
Так, Щерски сказал: «Существует очень важная информация – накануне президент принял решение, что не будет участвовать как представитель Польши на чемпионате мира по футболу в России. Пока что мы говорим о церемонии открытия турнира, за которой будем следить из какой-то другой страны. Поменяется ли ситуация в случае успешного выступления нашей сборной? Мы просто держим кулаки за наших футболистов».
В свою очередь сам президент Польши Анджей Дуда немного позже также подтвердил эту информацию. Польские СМИ сообщают, что Дуда заявил: «Польская команда, наша сборная, не принимает участия в матче-открытии. Поэтому, думаю, для всех очевидно, что как президент Польши, я если и выберусь на какую-то игру, то она будет с участием наших ребят. Надеюсь, это будет финал».
Теги: Россия, Донбасс, спорт, футбол, Польша, бойкот
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