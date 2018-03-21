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Глава МИД РФ Сергей Лавров собрался в отставку
21.03.2018 16:55
Сергей Лавров планирует оставить пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали сразу несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству.
«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства.
Как стало известно, Сергей Лавров уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, МИД, отставка, Лавров
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