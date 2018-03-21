Глава МИД РФ Сергей Лавров собрался в отставку

21.03.2018 16:55

Сергей Лавров планирует оставить пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали сразу несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству.

«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства.

Как стало известно, Сергей Лавров уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.

Источник: https://donpress.com