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Китайская военная техника зашла на территорию России. ВИДЕО
21.03.2018 21:15
Некоторые, посмотрев это видео, подумали, что Китай уже сегодня открыто напал на Россию.
Это не совсем так. Китайцы хитрее россиян, пишет ФБ Александ Руськин.
Удав будет медленно заглатывать свою жертву. Эта китайская военная техника зашла на территорию России под видом совместных учений + ядерные ракеты вдоль границы с Россией + перенос своих вредных предприятий на российский Дальний восток + массовое вырубание лесов + аренда огромных площадей на 50 лет + они женятся на русских бабах и т.д. и т.п. Ну а дальше, думаю вы и сами понимаете, что никуда они с этих территорий уже добровольно не уйдут.
Кстати, если кому интересно, вот пророчества о войне с Китаем.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Китай, военная техника
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