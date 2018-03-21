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С дочерью президента произошло ЧП: появились подробности
21.03.2018 09:20
У вертолета, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка и Джаред Кушнер, исполняющие функции советников американского президента, отказал один из двигателей.
Как сообщает СNN со ссылкой на источники, из-за этого воздушное судно экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона.
При этом причина отказа двигателя вертолета, который направлялся в Нью-Йорк, не называется.
По данным CNN, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.
Собеседники телеканала также не смогли пояснить, почему Иванка Трамп и Кушнер решили сперва воспользоваться вертолетом, а не самолетом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, дочь, Дональд Трамп
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