В Кабуле произошел теракт: погибли не менее 26 человек

21.03.2018 14:15

Сегодня в Кабуле произошел взрыв возле университета и больницы Али-Абад, в результате чего не менее 26 человек погибли.

В МВД отметили, что взрыв совершил террорист-смертник. По словам главы местной полиции, ранения получили еще 25 человек.

Сейчас место взрыва блокировано сотрудниками силовых структур. Кареты скорой помощи вывозят пострадавших. На данный момент ни одна из действующих в стране террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Источник: https://donpress.com