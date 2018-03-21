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В Кабуле произошел теракт: погибли не менее 26 человек

21.03.2018 14:15
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В Кабуле произошел теракт: погибли не менее 26 человек

Сегодня в Кабуле произошел взрыв возле университета и больницы Али-Абад, в результате чего не менее 26 человек погибли.

В МВД отметили, что взрыв совершил террорист-смертник. По словам главы местной полиции, ранения получили еще 25 человек.

Сейчас место взрыва блокировано сотрудниками силовых структур. Кареты скорой помощи вывозят пострадавших. На данный момент ни одна из действующих в стране террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Кабул, теракт
 
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