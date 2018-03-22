"Не едят, потому что с червяками и опарышами", - луганские школьники отказываются есть отраву из гуманитарки от "братьев" из РФ. Подробности

22.03.2018 17:44

В соцсетях продолжают обсуждать инцидент с питанием детей в школах "ЛНР". Люди жалуются, что качество школьных завтраков и обедов никудышное. Вся продукция некачественная, из-за чего многие учащиеся отказываются есть в столовых, предпочитая приносить "тормозки" с собой. Однако руководство школ все списывает как за полное питание детей, делая фейковые отчеты, передает "Диалог.UA".

Так, в оккупированном Роскошном (Лутугинский район - ред.) в середине марта в школе детей накормили рисовой кашей с опарышами. "Мало того, в школе питается меньшая часть учеников, к примеру, из 20 человек из класса в столовой кушают 6−7, из-за многочисленных отравлений начиная с первого сентября, а продукты, естественно, списываются на полное количество посещающих", - пожаловалась одна из мам, добавив, что директор ест спецблюда, которые готовят специально для нее и приносят лично в кабинет.

Причем все это готовится не из российской гуманитарки, которой террористы кормят подрастающее поколение "республики". "В нашем садике дети пшенную кашу не едят, потому что она с червяками. Мы из Луганска", "Куда санстанция смотрит…", "Детям такое давать, совсем охренели в лнр", "А что вы хотите от гуманитарки от "братьев", я бы вообще такое ребенку давать не стала", "Ужасная не только еда для школьников, но и детское питание.

Недавно сыну открыла пачку "Умницы", а там дно все черное", "Лучше детям давать перекусы с собой, здоровее будут. Мы учимся в луганской школе, в феврале дочь третьеклассница так отравилась школьным завтраком, что теперь мимо столовой проходит и даже за соком туда не заходит", - жалуются жители "ЛНР".