Последние новости раздела
- В США заявили об опасности новых российских ракет12:20
- «Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США11:17
- Под растаявшим ледником в Антарктиде нашли огромную лестницу09:10
- США увеличат расходы на поддержку Украины08:27
- С 1 апреля изменятся правила выезда из Украины, без этого документа не выпустят07:32
- Захарченко: «В Вашингтоне не дают команду „фас“ на развязывание войны»19:24
- Россия провоцирует самолетами: Украинские ПВО привели в боевую готовность19:06
- "Не едят, потому что с червяками и опарышами", - луганские школьники отказываются есть отраву из гуманитарки от "братьев" из РФ. Подробности17:44
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС15:04
- Савченко решила стать президентом Украины 13:44
«Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США
23.03.2018 11:17
Китай объявил, что рассматривает возможность повышения пошлин на ряд товаров, которые импортируются из США.
Данные меры могут быть приняты для того, чтобы сбалансировать убытки, нанесенные китайским интересам из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий.
Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $ 3 млрд.
Так, на первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, всего 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $ 977 млн.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Китай, пошлины
Читайте также:
- В Китае появилась гигантская статуя петуха, похожего на Трампа (ФОТО)
- Трамп возмущён реакцией Китая
- Украина рискует оказаться в тени больших разборок один на один с соседями, с которыми у нас все больше конфликтов
- Впервые в истории: Китай примет участие в военных учениях США
- Россияне в панике от ракет и противоракет США: "Они могут перехватить все наши ракеты, а у нас нет шансов пробить их защиту!"
- СМИ растиражировали фото на триллион долларов
- Не залишать у біді: бойовики «ЛНР» вже пропонують Савченко «політичний притулок»11:47
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах10:58
- У российских наемников в ОРДЛО изымают все документы10:20
- Стало известно, как боевики доводят военнопленных до суицида08:10
- Сильный взрыв в Донецке. Прошла хорошая волна, задрожали балконы07:20
- Какие высокооплачиваемые вакансии есть в Донецкой области22:31
- Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО22:10
- День на Донбассе: в штабе рассказали, придерживаются ли боевики перемирия21:52
- В ОРДО завели «дело» из-за обстрелов автомобилей «Вода Донбасса»21:32
- "Верните как было", - в оккупированном Иловайске жители захотели снова в Украину21:09
- В США заявили об опасности новых российских ракет12:20
- Солнечная и теплая погода окутает Украину, но есть одно но12:07
- Не залишать у біді: бойовики «ЛНР» вже пропонують Савченко «політичний притулок»11:47
- Украинцам придется платить за очередную «бесплатную» услугу11:30
- «Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США11:17
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах10:58
- В Украине подняли цены на газ: что будет с 1 апреля10:40
- У российских наемников в ОРДЛО изымают все документы10:20
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной