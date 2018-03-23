«Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США

23.03.2018 11:17

Китай объявил, что рассматривает возможность повышения пошлин на ряд товаров, которые импортируются из США.

Данные меры могут быть приняты для того, чтобы сбалансировать убытки, нанесенные китайским интересам из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий.

Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $ 3 млрд.

Так, на первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, всего 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $ 977 млн.

Источник: https://donpress.com