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Под растаявшим ледником в Антарктиде нашли огромную лестницу
Странный объект заметили на спутниковых снимках.
Благодаря фотоснимкам, которые предоставляют спутники, независимые исследователи сегодня могут делать поразительные открытия. И как оказалось, на нашей планете можно найти достаточно много интересного даже с высоты орбитального наблюдения. Например, виртуальные археологи на днях обнаружили в Антарктиде гигантскую лестницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Загадочная структура, которая на самом деле очень похожа на лестницу, ведущую на вершину горы, очень резко выделяется среди обычного ландшафта этого ледяного континента – ее тут просто не должно быть (Координаты: -68.919172, 88.035386). Вот почему ученые в недоумении – что это такое, откуда взялось?
А вот мнение пользователей Всемирной паутины весьма интересны, поскольку они более смелые и разнообразные. Например, многие согласились, что в последнее время в Антарктиде вытаивают следы бывшей цивилизации, скорее всего, легендарной Атлантиды. Другие предположили, что это вовсе не лестница, а вентиляционные отверстия в огромную подземную базу инопланетян. Если это даже так, то такие отверстия должны закрываться и открываться, поэтому не плохо бы посмотреть на это место через какое-то время, не правда ли?
Антарктика всегда была одним из самых загадочных и неизученных мест нашей планеты, Но в последнее время интерес к ней возрос неимоверно, и связано это в первую очередь с тем, что за этим недосягаемым материком теперь можно наблюдать с помощью различных спутниковых программ и приложений.
Заметим, что лестница – далеко не первая удивительная находка, которую сделали виртуальные исследователи ледникового материка. Сосем недавно, например, здесь была найдена настоящая асфальтированная дорога с мостом. По крайней мере, вытаявшая структура очень походила на привычное нам шоссе. Вот только откуда оно в Антарктиде?..
Теги: Донбасс, лестница, Антарктида
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