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В США заявили об опасности новых российских ракет
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в Сенате заявила, что новейшие российские крылатые ракеты способны долететь до территории США.
Робинсон отметила растущую угрозу для территории США из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет. Она подчеркнула: «Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки».
При этом генерал выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить. Она добавила: «У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО».
Также, она призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам, не смотря на то, что сомневается в вероятности того, что Россия нанесет удар по территории США.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, опасность, ракеты
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