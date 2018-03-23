В США заявили об опасности новых российских ракет

23.03.2018 12:20

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в Сенате заявила, что новейшие российские крылатые ракеты способны долететь до территории США.

Робинсон отметила растущую угрозу для территории США из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет. Она подчеркнула: «Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки».

При этом генерал выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить. Она добавила: «У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО».

Также, она призвала разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам, не смотря на то, что сомневается в вероятности того, что Россия нанесет удар по территории США.

Источник: https://donpress.com