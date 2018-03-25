Кемеровский кошмар: пожар в торговом центре убил много людей

25.03.2018 14:01

В центре российского города Кемерово сегодня, 25 марта, загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Сообщается о значительном числе жертв.



По данным российских СМИ, в одном залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей. Позже появились сообщения о 9 погибших детей и трех взрослых. На данный момент известно, что горят три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в одном из кинотеатров.



В соцсетях пользователи сообщают о том, что некоторые спасались из ТЦ через окна, людей также снимали с крыши.