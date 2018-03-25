Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путина короновали

25.03.2018 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путина короновали

Еженедельный американский журнал Time поместил на обложку президента России Владимира Путина в короне.

На обложке номера, который должен выйти 2 апреля, бессменный президент РФ изображен в деловом костюме и с короной Российской империи на голове. Рядом надпись "Восходящий царь".

На обложку также вынесены анонсы двух материалов. Один из них - статья журналиста Михаила Зыгаря под заголовком "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине". Вторая - колонка Иена Бреммера под названием "Почему Россия продолжает тонуть".



Как отмечает РБК, журнал Time представлен в четырех версиях для разных регионов мира — версия для США, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также версии отдельно для Азиатского и Тихоокеанского регионов. Обложка с российским президентом будет представлена на всех версиях, кроме американской. В США читатели увидят на обложке подростков, которые борются с насилием и стрельбой в школах.

Кстати, в декабре 2015-го Путина уже пытались короновать. Это сделал сатирик Геннадий Хазанов, 70-летие которого отмечали в Кремле. Во время встречи с Путиным, Хазанов, который его всячески поддерживает, вручил президента копию короны Российской империи, оригинал которой хранится в Алмазном фонде. Путин, правда, короновать себя не дал. Тогда…



Теги: Россия, Путин, СМИ, корона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх