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Скандал с Facebook набирает обороты

25.03.2018 13:21
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Скандал с Facebook набирает обороты

Американский бизнесмен Илон Маск на фоне скандала с утечкой персональных данных удалил в соцсети Facebook официальные страницы своих компаний Tesla и SpaceX, передает Reuters.

Отметим, что глава SpaceX и Tesla удалил обе страницы после того, как к нему обратился подписчик в соцсети Twitter. Бизнесмен уверяет, что даже не знал о существовании страниц SpaceX и Tesla, пообещав их деактивировать. Спустя некоторое время обе страницы, у которых на тот момент было более 2 млн подписчиков, были удалены. В то же время Маск отметил, что будет и в дальнейшем пользоваться Instagram, принадлежащий компании Facebook.

Скандал с Facebook разразился 17 марта. Тогда стало известно о том, что фирма Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с нынешним президентом Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им политической рекламы.

На следующий день после публикации разоблачений власти США и Великобритании отправили запрос компании касательно получения деталей этого инцидента. Вскоре Forbes сообщил, что создатель компании Цукерберг из-за этого скандала потерял 5 млрд долл. Позже Цукерберга вызвали в Европарламент из-за скандала с утечкой данных.



Теги: мир, Интернет, утечка, соцсети
 
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