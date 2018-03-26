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Число жертв пожара в Кемерово превысило 50 человек
26.03.2018 09:20
Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово в южной части Западной Сибири в России погибли 53 человека. Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба, передает УНН.
"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пятерых погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сказал представитель штаба.
Он также сообщил, что 12 человек были доставлены в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.
В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник.
Теги: Россия, Кемерово, пожар, жертвы
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