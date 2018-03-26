Число жертв пожара в Кемерово превысило 50 человек

26.03.2018 09:20

Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово в южной части Западной Сибири в России погибли 53 человека. Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба, передает УНН.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пятерых погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек были доставлены в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник.