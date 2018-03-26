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В Москве от сердечного приступа умер основатель МММ

26.03.2018 14:15
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В Москве от сердечного приступа умер основатель МММ

В понедельник, 26 марта, в Боткинской больнице в Москве скончался скандально известный основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, сообщает Новое время.
Как сообщает Mash, по предварительным данным, он умер в результате сердечного приступа.
"Был госпитализирован сегодня поздно ночью. Он скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что медиков "почему-то насторожили обстоятельства его смерти", в связи с чем тело Мавроди направили в судебный морг для вскрытия.



Теги: пирамида, основатель, МММ
 
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