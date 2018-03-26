В Нодерландах открыли памятник жертвам катастрофы рейса MH17

26.03.2018 11:20

В городе Эйндховен, в Нидерландах, открыли мемориал "Связь" в память о жертвах катастрофы MH17. Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Нидерландах, передает ТСН.

"Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Скульптура состоит из бронзовых лент с текстом: "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. В постаменте – 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.