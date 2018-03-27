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Никаких трагедий: названа причина, по которой на росТВ долго молчали о пожаре в Кемерово
Отказ от трагичных новостей или усеченное освещение таких событий - традиционная практика федеральных телеканалов в Российской Федерации, именно поэтому о смертельном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" на росТБ долго молчали.
Об этом говорится в материале "Русской службы ВВС".
Так, телевидение РФ не освещало акции протеста в Волоколамске, где десятки детей попали в больницу с отравлением из-за свалки. Кроме того, телеканалы игнорировали нападения в школах в Улан-Удэ и в Перми в январе 2018 года и не рассказывали о резне в Сургуте летом 2017 года.
"До президентских выборов на федеральных телеканалах действовал жесткий запрет на негативные новости: они не должны были даваться без консультаций с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым или первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым, рассказал ВВС еще один сотрудник телеканала, также попросивший об анонимности", - говорится в материале.
Уточняется, что, вероятно, запрет на негатив распространяется и на период до инаугурации президента РФ. В частности, в преддверии президентских выборов Кремль запустил проект по освещению позитивных новостей об органах власти.
В то же время Песков в ответ на вопрос о существовании запрета на плохие новости назвал информацию "полным абсурдом" и заверил, что не понимает сути вопроса.
Источник Апостроф.
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, трагедия
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