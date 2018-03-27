Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО

27.03.2018 20:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО

Блогеры из России обратились к пользователям социальных сетей с просьбой распространить кусок видео, на котором видно, как перед самым возгоранием в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово молодой человек входит в развлекательный центр и что-то бросает в сухой бассейн и потом идет, оглядываясь.

Именно в этом месте в дальнейшем и произошло возгорание.

Также блогеры утверждают, что этого момента нет в записях, которые представляет власть на осмотр обществу в РФ.

Источник Знамя индустрии.



Теги: Россия, Донбасс, Кемерово, поджог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх