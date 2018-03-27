Совещание Путина и губернатора Тулеева в Кемерове потрясло Сеть цинизмом: опубликовано видео, оскорбившее семьи погибших людей. ВИДЕО

27.03.2018 16:02

Пользователей Сети возмутили циничные слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о том, что на митинге по поводу массовой гибели людей в торговом центре Кемерова собралось "где-то человек 200", которые "вообще не родственники погибших", а антипутинские оппозиционеры.

Циничное заявление Тулеева возмутило Интернет наглостью. При этом людей потрясло поведение чиновника, который решил попросить прощение лично у Путина за произошедшее в Кемерово, опасаясь персонального наказания и возможного увольнения с должности. Россияне отмечают, что вокруг трагедии развернулось мощное противостояние между обычными жителями и представителями российской власти. Людей обвиняют, что вышедшие на митинг пытаются пиариться на трагедии и не являются родственниками погибших. Кроме того, в Сети сообщают, что ни Путин, ни Тулеев так и не соизволили выйти к толпе митингующих людей на площади города, где открыто требуют отставки ряда влиятельных российских чиновников.

Источник "Диалог.UA"