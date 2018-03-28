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Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
Изучая видео из МКС, уфолог из США увидел, как на низкой земной орбите находится группа из нескольких НЛО. Однако, когда международная космическая станция приблизилась к неопознанным объектам, они “растаяли” в пространстве.
Один из американских уфологов изучал видеоматериалы, отснятые с помощью международной космической станции. На видеоролике, датированном 17 марта, ученый увидел, как на низкой земной орбите находились несколько космических кораблей, предположительно, инопланетного происхождения.
Удивительным есть тот факт, что когда МКС подошла достаточно близко к данным НЛО, они “растворились” в пространстве. Ученые, которые также ознакомились с данным роликом, считают, что ни о каких НЛО не может идти и речи – это грозовые облака или китайская космическая станция. Примечательно, что во время записи видео МКС находилась в зоне действия циклона над Индийским океаном.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, космос, Земля, НЛО
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